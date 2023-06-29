Алсу лишь однажды показала повзрослевшего сына: вот почему певица прячет мальчика

Алсу воспитывает двух дочерей — Сафину и Микеллу — и сына Рафаэля. Повзрослевших наследниц популярной певицы поклонники видели не раз, а вот своего младшего ребенка, которому в августе исполнится семь лет, звезда предпочла скрывать от публики. Исключение из этого правила артистка сделала лишь однажды.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях совместную фотографию с сыном, однако разглядеть его лицо не выйдет — мальчик повернут к камере спиной. Фанаты не раз спрашивали артистку, почему же она прячет малыша. И Алсу предельно честно ответила на этот вопрос.

Исполнительница заметила, что никогда не показывала своих детей до тех пор, пока им не исполнится хотя бы пять лет. Алсу полагает, что ребенок должен сам изъявить желание появиться в соцсетях, поэтому она не станет выкладывать снимки Рафаэля без его ведома.