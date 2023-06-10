Аллочка из «Универа» улыбнулась и выдала свой секрет: что не так с ее зубами (фото)

Мария Кожевникова не раз призывала поклонниц быть естественными. Но сама звезда этому принципу не следует. Впрочем, другого выбора у нее не оставалось.

В социальных сетях артистки появился снимок, где она позирует в одном купальнике. Аллочка из «Универа» продемонстрировала свою грудь, но привлекла внимание не только этим.

Позируя перед камерой, блондинка лучезарно улыбалась.

Она смело показала подписчикам свои идеальные зубы. В том, что многодетная мать сделала виниры, сомнений ни у кого не осталось.

Кожевникова не смогла сохранить это в секрете и однажды призналась, что заставило ее пойти на крайние меры. В 12 лет будущая звезда потеряла сознание и неудачно упала на советскую чугунную батарею. Артистка лишилась передних зубов, поэтому и была вынуждена обратиться к специалистам. Работой стоматологов Мария осталась довольна.