Аллегрова жестко высказалась о поклонниках: после такого многие открестятся

Певица ни во что не ставит своих фанатов.

Ирина Аллегрова завершила сольную карьеру и теперь может позволить себе бросать колкие замечания в адрес фанатов. Оказалось, что звезда придерживается невысокого мнения о тех, кто любит ее творчество.

Артистка прокомментировала инцидент, который произошел несколько лет назад на ее концерте. Публика требовала, чтобы певица исполнила свой старый хит «Угонщица», и шоу едва ли не закончилось скандалом. А все потому, что знаменитость давно выросла из образа «шальной императрицы», да только народ никак не может это понять.

«Кто-то просто остался в детском саду, когда я перешла в „академию“», — жестко прошлась по своим поклонникам Ирина Александровна в беседе с «Московским комсомольцем».

После такого заявления многие наверняка отвернутся от Аллегровой, но ее саму, судя по всему, это мало волнует. Общаясь с журналистами, она подчеркнула, что в ее возрасте петь про «девчачью любовь» уже не комильфо.