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Аллегрова заперлась дома и никого не желает видеть: что случилось

18 июня 2023 15:00
Аллегрова заперлась дома и никого не желает видеть: что случилось

Артистка заставила поклонников беспокоиться.

Ирина Аллегрова последнее время все реже и реже появляется на публике. Она не ведет социальные сети и не выступает с концертами. А не так давно стало известно, что певица заперлась в собственном доме и не встречается даже со своими близкими друзьями.

Подобное поведение шокировало ее фанатов. Поклонники начали строить теории, с чем это может быть связано. По мнению некоторых, в семье Аллегровой произошло несчастье, из-за которого она и стала затворницей. Однако на самом деле эти предположения далеки от истины.

По словам композитора Виктора Чайки, слова которого цитирует портал «7 дней», исполнительница никогда не отличалась любовью к большим праздникам и шумным компаниям. Аллегрова всегда предпочитала проводить время наедине с собой, а не так давно решила полностью сконцентрироваться на себе.

«Сейчас у нее период раздумий. Она думает», — рассказал музыкант.

Как отметил Чайка, Аллегрова обязательно вернется на сцену, когда «приведет мысли в порядок» и будет готова.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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