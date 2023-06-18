Аллегрова заперлась дома и никого не желает видеть: что случилось

Ирина Аллегрова последнее время все реже и реже появляется на публике. Она не ведет социальные сети и не выступает с концертами. А не так давно стало известно, что певица заперлась в собственном доме и не встречается даже со своими близкими друзьями.

Подобное поведение шокировало ее фанатов. Поклонники начали строить теории, с чем это может быть связано. По мнению некоторых, в семье Аллегровой произошло несчастье, из-за которого она и стала затворницей. Однако на самом деле эти предположения далеки от истины.

По словам композитора Виктора Чайки, слова которого цитирует портал «7 дней», исполнительница никогда не отличалась любовью к большим праздникам и шумным компаниям. Аллегрова всегда предпочитала проводить время наедине с собой, а не так давно решила полностью сконцентрироваться на себе.

«Сейчас у нее период раздумий. Она думает», — рассказал музыкант.

Как отметил Чайка, Аллегрова обязательно вернется на сцену, когда «приведет мысли в порядок» и будет готова.