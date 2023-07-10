Аллегрова требует такие гонорары, что даже олигархи в шоке: вы столько в год не получаете

Ирина Аллегрова завершила карьеру и больше не ездит с гастролями по стране. Но это вовсе не значит, что она перестала зарабатывать на своих выступлениях. Тем, кто желает насладиться пением «шальной императрицы», придется раскошелиться.

Даже олигархи были удивлены запросами певицы. За один свой выход на сцену звезда требует столько, сколько обычный россиянин не зарабатывает и за год. Как поведал Сергей Лавров в беседе с «Московским комсомольцем», за 40-50 минут исполнения своих хитов Аллегрова ждет на свой счет порядка 9-10 миллионов рублей.

Концертный промоутер заметил, что знаменитость намеренно завысила гонорар, надеясь, что на такие условия попросту никто не согласится.

А если желающие находятся, то Ирина Александровна всегда поинтересуется, кто именно готов отдать такие деньги за ее присутствие. И, если потенциальные заказчики исполнительницу не устроят, она легко откажется работы.