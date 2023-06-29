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Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке

29 июня 2023 13:45
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке

Красавчиком не назовешь.

Ирина Аллегрова и Татьяна Овсиенко были женами одного и того же человека. Первой на музыкального продюсера Владимира Дубовицкого положила глаз «шальная императрица». Для нее этот брак был третьим, но не последним.

Супруги прожили вместе пять лет, и вскоре после развода с Аллегровой музыкант оказался в объятиях Татьяны Овсиенко. Исполнительница и продюсер заключили брак, называя его фиктивным — блондинке нужно было получить российское гражданство. Однако, когда формальности были улажены, парочка и не думала разводиться.

Дубовицкий так очаровал Овсиенко, что их фиктивные отношения растянулись на целых 10 лет. Меж тем многие в Сети гадают, что же такого Аллегрова и ее коллега нашли в продюсере, которого уж точно не назвать красавчиком. В Сети можно увидеть редкое фото Владимира Григорьевича — и до звания мачо и сердцееда ему явно далеко.

Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Фото: Global Look Press, кадр из программы «Судьба человека»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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