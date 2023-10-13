Аллегрова и Овсиенко были замужем за одним мужчиной: понравится не всем

Ирине Аллегровой и Татьяне Овсиенко есть что обсудить в общей компании. Это не только дорогой сердцу российский шоу-бизнес, но и один на двоих мужчина.

Исполнительница хита «Школьная пора» в начале 90-х вышла замуж за экс-супруга «шальной императрицы» Владимира Дубовицкого. Любви к жениху она не питала. Звездой двигали корыстные мотивы.

Артистке нужно было скорее получить российское гражданство, и заключение фиктивного брака стало отличным решением деликатной проблемы. Правда, с разводом пара не спешила. Вместе муж и жена прожили целых 10 лет.

Расстались без скандала. Дубовицкий ушел красиво: подарил на прощание певице «Мерседес». Интересно, что эффектным мачо продюсер никогда не был. Впрочем, для мужчины внешность не главное. И пример бизнесмена, отхватившего себе сразу двух видных красоток отечественной эстрады, это лишь подтверждает.