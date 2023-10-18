Алле Пугачевой должно быть стыдно: народ окончательно разочаровался в Никите Преснякове

Никита Пресняков когда-то подавал большие надежды в шоу-бизнесе. Внук Аллы Пугачевой пытался стать популярным, но лишь опозорил имя Примадонны.

Сын Кристины Орбакайте пробовал свои силы в разных ипостасях. Его певческая карьера не задалась. Звездный наследник создал рок-группу, но поклонников у нее немного. Примерял Пресняков-младший на себя амплуа актера и даже режиссера. На счету знаменитости были главные роли, но картины с его участием совершенно не запомнились зрителям.

Одним словом, разочаровал. Народ давно поставил крест на большом будущем родственника «женщины, которая поет». Ничего хорошего, по мнению большинства россиян, от Никиты ждать уже не стоит.