«Алла так решила»: вопрос о возвращении Пугачевой наконец-то закрыт

Полтора года назад Алла Пугачева покинула Россию. Обосновавшись в Израиле, артистка продолжает путешествовать в компании своих родных. А не так давно она прилетела в Юрмалу, где приняла участие в фестивале своей подруги Лаймы Вайкуле, после чего среди поклонников начали распространяться слухи о том, что артистка может вернуться на сцену.

Многие фанаты даже предполагали, что Вайкуле предлагала Пугачевой исполнить несколько своих главных хитов, но Примадонна запросила слишком большой гонорар. Но, оказалось, все эти домыслы далеки от правды. По словам артистки, Пугачева давно приняла решение окончательно уйти со сцены и не собирается ни за какие деньги возвращаться к музыкальной карьере.

«Алла так решила для себя, что она ушла со сцены», — рассказала Вайкуле в одном из интервью.

Свободное же время певица, как отметила ее близкая подруга, проводит в окружении родных и не скучает по вниманию поклонников.