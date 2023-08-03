Алла Пугачева «нанесла» татуировку: выбор места вас удивит

У Аллы Пугачевой миллионы фанатов, но один из них по праву претендует на звание самого главного поклонника артистки. На теле мужчины сразу несколько татуировок в честь любимой певицы.

Игорь является поклонником Пугачевой еще с 1983 года. Он много лет жил рядом с ней и постоянно встречал Примадонну. Каждый раз парень брал у звезды автограф, пока та не выдержала и спросила:

«Куда столько?»

Первую же свою тату Игорь посвятил Алле Борисовне. На нем изображены инициалы певицы, окруженные звездами. Позже мужчина сделал еще одну татуировку — на груди. Для этого мастер скопировал на кожу один из автографов певицы.

Но самую памятную тату на его руку нанесла лично Примадонна. Пугачева не только расписалась на коже Игоря, но и нарисовала свой автопортрет. Пока рисунок не стерся, он успел найти мастера и увековечил этот момент. Теперь любимая артистка всегда рядом с ним.