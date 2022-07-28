«Алла этих денег не видит»: правду о пенсии Пугачевой раскрыл директор

Алла Пугачева полностью отправляет свою пенсию на благотворительность. Об этом рассказала директор певицы Елена Чупракова.

За годы карьеры и благодаря всевозможным званиям Примадонна смогла заработать себе пенсию, превышающую средние показатели даже среди знаменитостей. Как оказалось, певица каждый месяц получает 50 тысяч рублей. Однако супруга Максима Галкина не тратит эти деньги, отправляя их полностью на благотворительные нужды.

Как рассказала порталу «Комсомольская правда » Елена Чупракова, Примадонна помогает своей поклоннице с инвалидностью. И каждый месяц вся выплата полностью переходит именно ей.

«Алла этих денег не видит», — рассказывает собеседница издания.

Отметим, ранее Пугачева удивила поклонников, осыпав Максима Галкина комплиментами. Примадонна призналась, что именно он является главным кормильцем в семье и похвалила его за готовящийся гастрольный тур.