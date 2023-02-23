Алкоголизм, суицид сына и смерть матери: тяжелое прошлое Ольги из одноименного сериала шокирует

Яна Троянова известна зрителям по роли в сериале «Ольга». Миллионы поклонников осыпают артистку комплиментами, отмечая ее талант и харизматичность, но мало кто догадывается, насколько трагично складывалась ее жизнь до всероссийской славы.

Так, в детстве большую часть времени будущая артистка проводила в одиночестве из-за занятости своей матери. В пять лет она потеряла няню, которая была для нее самым близким человеком, и, по собственным словам, осталась совсем одна.

Из-за одиночества сразу после школы Троянова вышла замуж за Константина Ширинкина. Невесту не смутило пристрастие жениха к алкоголю, но со временем, как отмечала Троянова, их семья начала разрушаться. А после того, как муж устроил с ней драку, она решила развестись и забрала их сына Колю с собой.

Однако на этом несчастья в жизни артистки не закончились. Ее наследник после окончания школы решил не поступать в университет, а связался с дурной компанией. Он отказывался прислушиваться к советам родственников, а в 20 лет решил добровольно уйти из жизни.

Трагедия стала шоком для Трояновой. Чтобы пережить потерю сына она пристрастилась к алкоголю. Спастись же от зависимости она смогла только благодаря второму мужу Василию Сигареву.

Следующей потерей для знаменитости стала смерть матери, которая скончалась перед самым выходом сериала «Ольга». Пережить несчастье ей вновь помог супруг, но, как оказалось, в 2020 году пара решила развестись.

Сегодня артистка продолжает активно строить карьеру. Она не скрывает, что мечтает делиться любовью и помогать людям, которые пережили те же несчастья, что и она.