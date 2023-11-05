Алкоголиков на Руси не называли иначе: эти современные фамилии — сигнал для работодателей

Фамилии на Руси, как правило, присваивались по роду занятий человека. Так можно было сразу понять, кто он по профессии и какой образ жизни ведет. Например, алкоголиков и тех, кто так или иначе связан с горячительными напитками, моментально определяли по фамилиям. Кто же попал в этот список?

Очевидно, что Брагины, Пивневы, Пивоваровы и Винцовы прославились изготовлением алкоголя. Продажей спиртного также занимались Винокуровы, Кабаковы и Кабатчиковы. Но больше всего было тех, кто употреблял горячительное: Наливкин, Гуляев, Пиволюбов, Загульнов, Гулящев.

Пили, как правило, не только сами носители фамилий, но и члены их семей и даже потомки. Для многих современников это повод «прошерстить» свое окружение. Если есть кто-то, кто обладает «нетрезвой» фамилией, то стоит присмотреться к такому человеку внимательнее. Особенно осторожными следует быть работодателям, которые могут нанять потенциального «гулену».