«Алису скоро замуж выдадут?»: люди в шоке от вестей о беременности Тепляковой

Тепляковы вновь в центре всеобщего внимания. Народ обсуждает скорое пополнение в знаменитом семействе и предложение «скинуться» многодетным родителям на противозачаточные средства.

Сеть взорвала новость о том, что Наталья и Евгений ждут девятого ребенка. Женщина не смогла скрыть от общественности свой заметно округлившийся живот. Казалось бы, дети — это счастье, но публику смущает, что супруги не могут позволить себе достойную жилплощадь и полноценное питание.

Возлюбленные вместе с восемью наследниками ютятся в однокомнатной квартире и не видят мяса и фруктов даже по праздникам. Россияне недоумевают, чего еще ждать от сумасбродной супружеской четы. Некоторые даже предположили, что скоро ради хайпа они отправят в ЗАГС свою знаменитую на всю страну дочь — Алису Теплякову. Это она в девять лет успешно сдала ЕГЭ и стала студенткой МГУ.