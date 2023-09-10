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Киноафиша Статьи «Алису скоро замуж выдадут?»: люди в шоке от вестей о беременности Тепляковой

«Алису скоро замуж выдадут?»: люди в шоке от вестей о беременности Тепляковой

10 сентября 2023 08:30
«Алису скоро замуж выдадут?»: люди в шоке от вестей о беременности Тепляковой

Девочке прочат незавидную судьбу.

Тепляковы вновь в центре всеобщего внимания. Народ обсуждает скорое пополнение в знаменитом семействе и предложение «скинуться» многодетным родителям на противозачаточные средства.

Сеть взорвала новость о том, что Наталья и Евгений ждут девятого ребенка. Женщина не смогла скрыть от общественности свой заметно округлившийся живот. Казалось бы, дети — это счастье, но публику смущает, что супруги не могут позволить себе достойную жилплощадь и полноценное питание.

Возлюбленные вместе с восемью наследниками ютятся в однокомнатной квартире и не видят мяса и фруктов даже по праздникам. Россияне недоумевают, чего еще ждать от сумасбродной супружеской четы. Некоторые даже предположили, что скоро ради хайпа они отправят в ЗАГС свою знаменитую на всю страну дочь — Алису Теплякову. Это она в девять лет успешно сдала ЕГЭ и стала студенткой МГУ.

«Может, еще Алису скоро замуж выдадут?», «Алиса, если в 9 лет школу закончила, так, может, замуж уже пора? Гениев рожать», «Пора бы психиатрам заняться этой семейкой», — возмущаются в Сети.

Фото: кадр из передачи "Док ток" (2020-2023)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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