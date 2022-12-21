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Алису Селезневу клонировали: гляньте, какой выросла дочь звезды «Гостьи из будущего»

21 декабря 2022 21:00
Алису Селезневу клонировали: гляньте, какой выросла дочь звезды «Гостьи из будущего»

Звездная наследница нашла дело по душе.

Наталья Гусева прославилась благодаря роли Алисы Селезневой в научно-фантастическом фильме «Гостья из будущего». Актриса успела не только построить карьеру, но и дважды выйти замуж и обзавестись детьми.

Впервые артистка стала мамой в браке с Денисом Мурашкевичем. Ее дочь Алеся появилась на свет в декабре 1996 года, а не так давно ей исполнилось 26 лет. Поклонники с удивлением отмечают, что звездная наследница выросла полной копией героини своей матери в культовом проекте, в которую когда-то были влюблены все мальчишки Советского Союза.

Алису Селезневу клонировали: гляньте, какой выросла дочь звезды «Гостьи из будущего»

Алеся решила связать свою жизнь с телевидением и соцсетями: она получила специальность режиссера и стала стримером. В прямом эфире звездная наследница обсуждает с подписчиками актуальные темы, примеряет на себя необычные яркие образы и умело пользуется картами Таро.

Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего», 1984, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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