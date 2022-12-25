Алису Селезневу играли две актрисы: вот за что Кир Булычев невзлюбил вторую (фото)

Писатель не стал скрывать свое возмущение.

Картина «Гостья из будущего», вышедшая на экраны в 1984 году, сразу же понравилась советским зрителям, из-за чего продюсеры решили продолжать экранизировать приключения Алисы Селезневой. После «Гостьи» на экраны вышел «Лиловый шар», а спустя некоторое время и третий фильм «Остров ржавого генерала», где главную роль исполнила уже Екатерина Прижбиляк.

Несмотря на популярность Алисы Селезневой, третья картина была практически не замечена публикой. Как позднее признавался Кир Булычев, автор книг об Алисе, вина в этом лежит полностью на молодой актрисе. По его мнению, девочка просто не справилась с ролью.

«Сухая, добропорядочная девочка, которая не вызывала в юном зрителе эмоционального интереса», — критиковал артистку писатель.

В итоге после «Острова» приключения Алисы больше не экранизировали, а Екатерине не удалось построить кинокарьеру.