Алисе придется жить в «коробке»: семья Тепляковых осталась без квартиры

Чета Евгения и Натальи Тепляковой прославилась на всю Россию благодаря своей старшей дочери Алисе. К девяти годам девочка смогла успешно сдать ЕГЭ и поступить в МГУ. Правда, общественность не разделяет восторга вокруг семьи вундеркиндов: многие считают, что папа лишает малышей детства, не думает об их комфорте и благополучии.

По словам Теплякова, восемь юных гениев ютятся с мамой и папой в крошечной столичной однушке.

Недавно отец семейства предпринял попытку улучшить жилищные условия своих отпрысков и собрал соответствующие документы, чтобы встать на очередь для получения льготной квартиры.

Но власти отказали многодетной семье. Евгений сетует, что чиновники потребовали справку о том, что у его супруги, Натальи, не было своего жилья в возрасте пяти лет. После бюрократической неудачи Тепляковым придется и дальше тесниться в скромной однокомнатной квартире.