Алиса оказалась не вундеркиндом: Тепляков запутался в собственных показаниях

Семья Тепляковых все никак не дает забыть о себе. Евгения Теплякова «прижали к стенке», потребовав, чтобы его дочь Алиса сдавала экзамен в МГУ в присутствии журналистов. Девочка поступила в вуз в 9 лет, однако не смогла учиться в университете. Малышке нашли другое место для учебы, а отец вундеркинда теперь воюет с МГУ.

Согласно соглашению от 2021 года, юная Теплякова должна посещать экзамены и закрывать курсы. Контракт между двумя сторонами так и не был расторгнут, так что формально Алиса все еще числится в МГУ. Ее папа заявил, что девочке прислали 86 писем из вуза, на которые она не может ответить. Пользователи зацепились за слова Евгения и решили, что якобы гениальная девочка не так умна, как кажется.