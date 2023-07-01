Алиса Мон души не чает в сыне: материнская любовь не пошла красавцу на пользу

Певица Алиса Мон была очень популярна в России в 90-е, ее песни «Подорожник-трава» и «Алмаз» звучали по всей стране. К сожалению, женщина слишком много времени тратила на свою карьеру, поэтому в воспитании единственного сына преуспеть не смогла.

Сергей родился в 1989 году, прежде чем его мать обрела всероссийскую популярность. Тогда певица была замужем второй раз, за композитором Сергеем Муравьевым. Когда сын был маленьким, Алиса много времени проводила на съемках и гастролях, зато одаривала мальчика подарками и окружала любовью при каждой встрече.

Алиса очень гордится сыном и не устает повторять, каким красавцем вырос Сергей. Несмотря на это, отношения его с матерью складываются сложно. Парень часто обвиняет певицу в том, что при разводе она не оставила его с отцом. По мнению Сергея, так у него было бы больше шансов стать известным музыкантом.

Однако заработать своим талантом Сергей так и не смог. Его доходов едва хватает на еду, а отношения с девушкой так и не сложились. Поэтому парень продолжает сидеть на шее у матери. Поклонники считают, что из-за частых отъездов певица просто избаловала своего отпрыска.