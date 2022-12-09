Алиса Фрейндлих готова была стать мальчиком: все дело в знаменитом отце

Всего один разговор с папой перевернул все с ног на голову.

Сильное влияние на жизнь и карьеру Алисы Фрейндлих оказал ее отец. Актер с немецкими корнями Бруно Фрейндлих внимательно выслушал дочь, когда та поделилась с ним крайне важным признанием, и не смог остаться безучастным к ее выбору.

Тогда будущая звезда экрана поведала родителю о том, что хочет быть певицей. Актер не одобрил этот выбор и направил наследницу по иному пути. Он посоветовал ей стать актрисой. После некоторых раздумий юная Алиса согласилась с доводами отца, заверившего ее, что из-за невысокого роста и непримечательной внешности она попросту потеряется на сцене.

Внешность действительно сказалась на успехе Фрейндлих. Выбрав для себя актерскую профессию, знаменитость понимала, что режиссеры вряд ли будут давать ей главные роли. И тем не менее, вспоминая слова знаменитого отца, артистка была готова на все, чтобы занять свое место в кинематографе и театре. Она была согласна даже играть мальчиков. Зрители могут помнить ее по роли Малыша в спектакле про Карлсона.

Как бы там ни было, Алисе Бруновне удалось добиться всеобщего признания. Она обратила на себя внимание Эльдара Рязанова, который снял актрису в главной роли в своем культовом фильме «Служебный роман», после чего она стала настоящей звездой.