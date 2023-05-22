Алина Загитова проиграла в генетическую лотерею: только взгляните на ее красотку-мать

До эффектной родительницы ей далеко.

Алина Загитова является одной из самых известных спортсменок мира. Она не только талантливая фигуристка, но и очаровательная девушка. Однако, глядя на ее мать, можно заключить, что Алина проиграла в генетическую лотерею.

Родительницу Загитовой зовут Лейсан. Она с детства грезила о головокружительной карьере в спорте, но ее мечту осуществила старшая дочь Алина. Лейсан всегда поддерживала свою наследницу во всех ее начинаниях.

Между матерью и дочерью прекрасные отношения. Они периодически делятся семейными снимками, чем несказанно радуют поклонников Загитовой. Правда, подписчики заметили одну особенность: Лейсан выглядит лучше, чем ее знаменитая дочь. У нее красивые светлые волосы, гладкая кожа, ухоженный вид. Черты лица Лейсан намного изящнее, чем у ее наследницы.

Вот что пишут пользователи Сети под их фотографиями: