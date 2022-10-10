Алина Загитова озвучила свой реальный вес: способы похудения ужаснут

Алина Загитова давно не принимает участие в крупных соревнованиях, но, несмотря на это, продолжает следить за своей физической формой. Фигуристке важно держать свое тело в тонусе и на зависть всем оставаться подтянутой и стройной.

По словам спортсменки, во время Олимпиады, где она с триумфом взяла первое место, ее вес составлял 42 килограмма. После завершения первенства Загитова позволила себе несколько расслабиться и поправилась на один килограмм. Однако после чемпионата мира, который сама фигуристка назвала провальным, ее тренер начал требовать, чтобы она следила за своим питанием и худела даже во время отпуска.

Способы похудения, которыми решила воспользоваться знаменитость, ужаснут любого. «Я поняла, что надо сбрасывать любыми путями. Не есть, не пить, ходить в зал, бегать, потом обмазываться кремом и все это — пленкой», — поведала Загитова в рамках YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой ».