Алименты отца не нужны: как выглядит и чем занимается зарабатывающая миллионы дочь Кузи из «Универа»

Виталий Гогунский, известный по роли качка Кузи из сериала «Универ», всегда гордился своей дочерью Миланой и с удовольствием показывал ее публике. Впервые девочка засветилась на телевидении в возрасте 4 лет – Милана приняла участие в шоу «Один в один» вместе с папой.

Но отношения между отцом и дочерью давно разладились. Мама Миланы, Ирина, рассказывает, что после ухода из семьи актер не общается с дочкой и не помогает Милане финансово.

Впрочем, сейчас девочка и не нуждается в папиных деньгах.

Милане всего 12 лет, однако эта девочка – уже звезда соцсетей. Милана Гогунская снимает вирусные ролики, а также выступает на сцене. Ее песни «Малявка» и «ЛП» стали настоящими хитами среди детей. Карьеру юной исполнительнице и блогерше помогает строить ее мама.