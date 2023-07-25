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Алименты на ребенка Алианы Устиненко из «Дома-2» довели народ до гомерического смеха

25 июля 2023 10:15
Алименты на ребенка Алианы Устиненко из «Дома-2» довели народ до гомерического смеха

Все это выглядит как абсурдная шутка.

Недавно Алиана Устиненко сделала признание, которое повергло ее фанатов в шок. Экс-участница «Дома-2» откровенно рассказала, какие алименты выплачивает ее бывший муж Александр Гобозов. Пара распалась в 2018 году, но долгое время демонстрировала дружеские отношения. Устиненко поздравляла экс-возлюбленного с новым браком, однако эта идиллия длилась недолго.

Александр перестал помогать Алиане с воспитанием сына Роберта. Кроме того, Гобозов пренебрегает алиментными обязательствами. По словам Устиненко, за семь месяцев бывший прислал ей всего 1100 рублей. Эта смехотворная цифра вызвала у поклонников Алианы приступ истерического хохота.

А вот у Гобозова своя правда. Он рассказал, что в марте отправил 90 тысяч рублей для Роберта, но не самой Устиненко, а ее брату. Также, по словам Александра, он подарил сыну телефон и много вещей, в которых его наследник часто фотографируется.

Неизвестно, кто из экс-участников телестройки говорит правду.

Фото: Кадр из шоу «Дом-2», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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