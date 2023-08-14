Алибасов пил все, что попадется под руку, а теперь не может есть и покрывается наростами

Самочувствие 76-летнего Бари Алибасова ухудшается с каждым днем. О состоянии легендарного продюсера откровенно рассказал его сын. По словам Бари Алибасова-младшего, самые большие проблемы возникли из-за поврежденного пищевода. Даже маленькие кусочки еды попросту застревают, и Алибасов не может их проглотить.

Как говорят врачи, все дело в тех ожогах, которые остались после отравления продюсера. Еще в 2019 году звезда попал в больницу, когда случайно выпил попавшуюся ему под руку жидкость для прочистки труб.

Последствия прошлого инцидента до сих пор дают о себе знать. Ожоги на пищеводе постоянно покрываются новыми наростами, которые мешают есть. Как только Алибасов начинает принимать пищу, он задыхается.

При этом, как заверяет сын продюсера, наставник группы «На-На» уже окончательно потерял интерес к своему здоровью и не хочет наблюдаться у врачей. Вместо этого Алибасов надеется жить в свое удовольствие. Об этом рассказал наследник звезды в беседе с KP.