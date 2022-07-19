Алибасов не остался в стороне: группа «На-На» вернется на сцену «золотым составом»

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин в этом году празднует свое 55-летие. Сам юбилей он пока отметил в семейном кругу, но надеется повторить мероприятие и в окружении поклонников. Певец осенью уже запланировал большой концерт, главной фишкой которого станет возвращение на сцену «золотого состава» группы «На-На». Перед фанатами выступят сам Левкин, Александр Запорожец, Павел Соколов и Валерий Юрин.

По словам исполнителя, он все это время поддерживал отношения с бывшими коллегами, но для совместных выступлений они не собирались. По информации издания «СтарХит », Алибасов тоже не остался в стороне — певец уже пригласил и культового продюсера группы.

«Признался, что у него есть свои идеи для концерта», — процитировал его Владимир.

Напомним, 75-летний Бари Алибасов на днях отметил, что готов к новому браку. По его словам, с бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной он после развода не поддерживает отношения, поэтому о возобновлении их романа и речи быть не может.

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