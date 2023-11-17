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«Альфонс, который жил за счет Шатунова»: Разина опозорили на всю страну

17 ноября 2023 06:00
«Альфонс, который жил за счет Шатунова»: Разина опозорили на всю страну

В адрес продюсера летят оскорбления.

Андрей Разин покинул Россию и уехал в США. Продюсер как будто знал, что на родине его больше не ждет ничего хорошего. Имя знаменитости опорочили на всю страну, поэтому теперь отбелить свою репутацию вряд ли получится.

Скандал между музыкантом и ныне покойным Юрием Шатуновым подробно освещался в СМИ. Поклонники и коллеги уверены, что именно судебные тяжбы с Разиным подкосили солиста «Ласкового мая». Это одна из причин, по которой многие точат зуб на создателя популярной группы.

Среди тех, кто не симпатизирует Андрею Александровичу, оказалась и Лолита Милявская. Певица опозорила в его новом интервью. «Он альфонс, который жил за счет Шатунова», — заметила исполнительница в эфире YouTube-канала «Без воды».

Артистка порадовалась тому, что Разин уехал за границу. По ее мнению, построить карьеру в зарубежном шоу-бизнесе продюсер не сможет. Лолита дала ему ценный совет — открыть фирму по чистке унитазов.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @YuriyShatunov / youtube.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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