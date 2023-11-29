Альфонс и насильник: самая красивая советская актриса пожалела о романе с иностранцем

О Наталье Лапиной зрители в СССР узнали благодаря фильму «Жизнь Клима Самгина» 1986 года. Через три года актриса закрепила свою популярность ролью в картине «Дон Сезар де Базан». В кино эффектной девушке доставались образы красавиц, и мужчины буквально не давали ей прохода. Уже позже Лапина признавалась, что крутила множество романов в те годы, в том числе и с Александром Абдуловым.

Свою кинокарьеру актриса безжалостно прервала в начале 1990-х, переехав в Европу. Туда она отправилась вслед за мужем, шведским художником. Но брак с иностранцем не принес ей счастья. Супруг оказался жутким ревнивцем, а после появления общей дочери даже потребовал сделать ДНК-тест.

Спустя несколько лет скандалов пара распалась, и Лапина перебралась в США. Вторым супругом советской звезды стал мужчина по имени Артур, который был младше на 24 года. Но и с ним красивой истории любви не получилось. Супруг был альфонсом и частенько поднимал на Лапину руку.