Альфонс года: что стало с американцем, который завел романы одновременно с сотней женщин

Заводя знакомства через социальные сети, всегда есть большой риск столкнуться с обманом и предательством. Однако жертвы Йона Малдера даже не могли представить, с каким аферистом им приходилось общаться.

Привлекательный и харизматичный мужчина умело манипулировал девушками, осыпая комплиментам и убеждая их в собственной уникальности. Однако у него были интрижки сразу с сотней женщин, и все его слова были лишь пустым звуком.

Но одной из главных целей канадца были деньги.

Однажды он продал мотоцикл своей девушки новой избраннице, а все средства забрал себе. Тем не менее жертвы Йона постепенно начали что-то подозревать и так появилась группа «Мы все встречаемся с одним мужчиной — Торонто».

Позже было заведено и уголовное дело. Мошенника обвинили в обмане, поскольку он несколько раз менял имя, чтобы продолжать свою преступную деятельность. Кроме этого, теперь его подозревают в причинении вреда и незаконном удержании человека, что точно требует более тщательного судебного разбирательства.