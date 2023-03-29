Алферову даже брать не хотели: кто должен был сыграть Констанцию в фильме про мушкетеров

Одной из знаковых ролей в карьере Ирины Алферовой стал фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», где она исполнила роль Констанции. Многие зрители запомнили звезду экрана именно по этой картине, однако изначально режиссер видел в роли возлюбленной Д’Артаньяна совершенно другую актрису.

Так, по мнению Георгия Юнгвальд-Хилькевича лишь звезда «Афони» Евгения Симонова могла воплотить этого персонажа на экране. Но актриса не захотела работать над проектом, из-за своего близкого друга Александра Абдулова. Дело в том, что Абдулов лишился роли Д’Артаньяна из-за Михаила Боярского, поэтому Симонова также ушла из фильма, поддержав артиста.

В итоге Юнгвальд-Хилькевич пригласил жену Абдулова Ирину Алферову, хотя и не был уверен в ее таланте. Артистка в итоге справилась с поставленной задачей и завоевала любовь поклонников по всей стране.