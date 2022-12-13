﻿Алферовой в СССР мог позвонить любой: в каком фильме Абдулов продиктовал ее номер

В 1976 году Александр Абдулов женился на Ирине Алферовой. На тот момент актер уже начал служить в «Ленкоме» и снялся в нескольких фильмах, но расцвет его карьеры был впереди. Ходили слухи о невероятной любвеобильности Абдулова и о многочисленных служебных романах, но актер показательно говорил о привязанности к супруге. Ее дочку Ксению он воспитывал как родную. А в одном из фильмов Александр даже передал неожиданный привет жене, который не был запланирован в сценарии. Когда в 1980 году актер снимался в картине «Сицилианская защита», его герой в определенной сцене должен был произнести номер телефона. Абдулов не нашел ничего лучше, кроме как продиктовать реальный домашний номер Алферовой — 264-93-31. К счастью, шансом позвонить Ирине никто в СССР не воспользовался: актер предусмотрительно спланировал розыгрыш, зная, что жена как раз собиралась менять номер. Но даже биографы Абдулова не знали, почему актер решился на такую откровенность в кадре.