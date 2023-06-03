Алферова терпела унижения от соперницы 17 лет: на эту «милашку» никто не подумал

В свои лучшие годы Ирина Алферова блистала не только талантом, но и невероятной красотой. Даже удивительно, почему при своих данных актриса ограничивалась редкими ролями в кино и театре. Оказывается, на это была своя причина.

На протяжении 17 лет Алферова играла на сцене «Ленкома», которым руководил Марк Захаров. Однако он не баловал артистку главными ролями, зато супруг Ирины Ивановны числился в его фаворитах — речь идет об Александре Абдулове. Захаров говорил Алферовой, что ей нужно начинать с малых ролей и постепенно оттачивать свое мастерство. Однако годы шли, а Марк Анатольевич так и не давал актрисе ключевых ролей.

По мнению коллег, Захаров таким образом устранял сильную конкурентку для своей дочери Александры. Она хотела быть примой театра и выйти замуж за Абдулова, а Алферова мешала ее планам. Так из-за «милашки» Захаровой экранная Констанция терпела унижения почти 20 лет.

В один прекрасный момент Ирина Ивановна написала заявление об уходе и освободилась от этого гнета. Брак со звездой «Обыкновенного чуда» уже трещал по швам, поэтому терять актрисе было нечего.