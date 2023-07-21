Алферова не стала рожать от Абдулова, зато воспитала трех приемных детей: какими они выросли

Александр Абдулов напрасно мечтал, что Ирина Алферова подарит ему наследников. В роддоме кинозвезда побывала лишь однажды: в первом браке с Бойко Гюровым родила дочь Ксению. И воспитала не только ее, но еще трех детей.

После развода с Абдуловым артистка вышла замуж за Сергея Мартынова. Для него брак с популярной актрисой не был первым. В предыдущей семье у мужчины появилось двое наследников — сын Сергей и дочь Анастасия.

Брат и сестра жили с матерью в Лондоне, пока та не скончалась из-за врачебной ошибки. Мартынов тут же отправился за детьми, чтобы забрать их к себе. Алферова немало волновалась о том, сможет ли наладить общение с отпрысками мужа. Но ее переживания оказались напрасными.

Дети тепло приняли мачеху, и жизнь потекла своим чередом. Окончив школу, Анастасия вернулась в Великобританию, где прошла обучение в престижном ВУЗе. Сегодня она занимается иммерсивным искусством. И является женой известного в Лондоне парикмахера.

Сергей последовал примеру сестры и получил образование в Лондоне. Вместе с женой Софией Хедман он занимается организацией художественных выставок. У супругов есть дочь Джулия.

В 1997 году Алферова приняла в семью сына своей скончавшейся сестры Татьяны — Александра. С ним артистке также удалось построить теплые отношения. Из мальчика он давно превратился в зрелого мужчину.

Александр работает юристом и поддерживает связь с Алферовой. Он часто навещает актрису, а также нередко встречается с ее дочерью Ксенией, с которой смог найти общий язык.