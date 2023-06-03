Алферова наотрез отказывалась рожать от Абдулова: узнаете причину и возненавидите ее

Актриса ничего не могла с собой поделать.

Александр Абдулов и Ирина Алферова были одной из самых красивых пар советского кино. Возлюбленные прожили вместе долгих 17 лет, но за это время так и не стали родителями.

Актер мечтал, чтобы любимая подарила ему наследника. Абдулов покорно воспитывал дочь Алферовой от прошлых отношений и ждал, когда же его избранница, наконец, согласится на пополнение в семье. Этой радости звезда экрана так и не дождался.

Красавица-актриса наотрез отказывалась рожать от Абдулова. Коллеги шептались за спиной пары, не понимая, почему же Алферова до сих пор не беременна. Появились слухи, что актер бесплоден, но причина была иной.

Правду спустя годы раскрыла Людмила Поргина. В интервью для «Экспресс газеты» она озвучила подробности приватной беседы с Алферовой, в которой та призналась, почему не хотела снова становиться матерью.

«Терпеть не могу маленьких детей, их слезы, сопли»,

— заявила актриса Поргиной, чем окончательно расставила все точки над i.