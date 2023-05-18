Алферова и не только: три звезды СССР, которые прославились благодаря связям

Чтобы засветиться на больших экранах, одного таланта может быть недостаточно. Среди звезд отечественного кинематографа есть немало таких, которые обрели свою славу благодаря полезным связям.

Например, к их числу относится Ирина Алферова. Зрители не должны были увидеть артистку в роли Констанции Бонасье. Воплотить этот образ по задумке режиссера предстояло Евгении Симоновой. Так бы и случилось, если бы не вмешательство чиновников из Госкино. Те поставили Георгию Юнгвальд-Хилькевичу жесткое условие: либо он работает с Алферовой, либо «кина не будет». Постановщик ослушаться не посмел.

Карьера Елены Прокловой также могла не сложиться, если бы не одно но. Дедушка знаменитости был вторым помощником режиссера, поэтому часто брал внучку на съемки. Он надеялся, что, увидев закулисье этой профессии, будущая звезда экрана никогда не захочет быть актрисой. Однако на девочку обратил внимание режиссер Александр Митта и отдал ей роль в фильме «Звонят, откройте дверь!».

Помогли родственники и Егору Дружинину. Актер стал знаменитым после того, как сыграл в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Юному артисту не пришлось проходить пробы, и все благодаря отцу. Тот был дружен с режиссером картины Владимиром Алениковым и предложил ему кандидатуру наследника на роль Васечкина. Кинодел не стал отвечать отказом, о чем, впрочем, нисколько не пожалел.