Алферова — многодетная мать, но рожала всего однажды: вот как это вышло

Это стало неожиданностью для нее самой.

Ирина Алферова никогда не мечтала о большой семье. Более того, актриса даже не планировала заводить детей. Но жизнь сложилась так, что кинозвезде пришлось отказаться от своих принципов.

У Алферовой всего один кровный ребенок — дочь Ксения, рожденная от болгарского дипломата Бойко Гюрова. Однако этот брак рухнул, и Ирина Ивановна вернулась в СССР.

На родине у актрисы начался роман с ее коллегой Александром Абдуловым.

Секс-символ советского кино женился на Алферовой, но за долгие годы их брака супруги не обзавелись общими наследниками.

А вот в третьем браке у актрисы появилось аж двое детей, правда, неродных. Наследников супруга Сергея Мартынова от его предыдущего союза Алферова приняла как своих, заменив им умершую мать.

Четвертым ребенком Ирины Ивановны стал ее племянник. Сестра артистки скончалась, и Алферова приняла решение взять его к себе. Так она неожиданно для себя стала многодетной матерью. Сегодня все ее наследники — это уже взрослые и состоявшиеся личности.