«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест)

6 сентября 2025 07:29
Проверим вашу память и чувство юмора.
 

Советские фильмы давно разобраны на цитаты и знакомые каждому сцены. Но что, если попробовать узнать их не по кадрам, а по шутливому описанию?

Ведь прой за парой строк скрывается целая история, которую так легко вспомнить — и так же легко перепутать. Так что этот тест — возможность проверить не только память, но и чувство юмора.

Вам предстоит угадать пять культовых картин по их ироничной и краткой характеристике. Готовы бросить вызов себе и немного поностальгировать?

Возможно, некоторые ответы придут вам в голову мгновенно, а над другими придётся посмеяться от души. Желаем удачи!

Фото: Кадр из фильма «Человек-амфибия» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
