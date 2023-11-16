Алешу Поповича считают образцом порядочности: вот какие подлости он творил в реальной жизни

И Алешу Поповича, и Добрыню Никитича, и Илью Муромца юные и взрослые читатели былин всегда воспринимали как добрых и порядочных персонажей. Но так ли это было на самом деле, если вчитаться более внимательно?

В былине «Неудавшаяся женитьба Алеши Поповича», например, главный герой предстает в негативном свете. Ради личной выгоды богатырь способен совершить поистине отвратительный поступок. По сюжету Добрыня Никитич отправился с дипломатическим поручением к ханам Золотой орды, ведь так повелел князь Владимир.

Дома богатыря ждала любимая супруга Настасья Миклушина. И не пару часов, как ждут современные жены, а целых 12 лет. И тут вдруг пришла жуткая новость: Добрыня Никитич погиб. Вдова оказалась безутешна и чуть было не стала затворницей. Но князь Владимир силой вынудил ее выйти замуж. За кого бы вы думали? За Алешу Поповича.

Но в день свадьбы Добрыня Никитич живой и здоровый вернулся домой. И выяснилось следующее: слухи о его гибели распространил именно Алеша Попович, который к тому же был богатырю названным братом.

У былины есть две концовки. Обе, впрочем, никак не оправдывают скверный поступок богатыря. Согласно одной концовке, Добрыня Никитич убивает названого брата в завязавшейся потасовке. В другой — прощает, однако о раскаянии Поповича ни в одной из версий не говорится.