Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни

Об этом в былинах предпочитали не упоминать.

О жизни русских богатырей современные россияне знают по многочисленным сказкам. А их привычное изображение продемонстрировал еще Виктор Васнецов, показав Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алешу Поповича в качестве символов гордости за русскую землю. Вот только подлинная история одного из таких героев может вызывать ужас.

Алеша Попович мало того, что считался самым молодым из «коллег-богатырей», так еще и отличался в жизни подлыми поступками, которые его точно не красили. Например, пока Добрыня Никитич воевал в очередном походе, растянувшемся на 12 лет, друг не нашел ничего лучше, как увести его супругу Настасью Микулишну.

Как выяснилось, Алеша Попович специально распускал слухи о смерти богатыря, чтобы очаровать лже-вдову. Но Добрыня Никитич вернулся домой прямо в день свадьбы супруги и расстроил церемонию.

А однажды Попович забавы ради жестоко обманул братьев Збродовичей, сообщив, что обесчестил их сестру. Дело могло кончиться человеческими жертвами, если бы не заступничество Ильи Муромца.