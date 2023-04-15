Алеша из «Баллады о солдате» сходил с ума по этой красавице: увидев фото, поймете почему

Владимир Ивашов был кумиром многих советских зрительниц. И даже за границей он пользовался популярность среди женщин. Все благодаря роли Алеши в фильме «Баллада о солдате». Актер, как и главой герой картины, оказался интеллигентным и добропорядочным юношей. А американские журналисты восхищались его игрой.

Но сердцем красавца уже в студенческие годы завладела Светлана Светличная. Блондинка с небесно-голубыми глазами и выразительными скулами была под стать молодому, но уже популярному артисту. Однако из-за профессиональной ревности в семье часто случились конфликты. А когда девушка стала получать свои первые успешные роли, у нее появились любовники.

Артисты ссорились и расставались, но сильные чувства вновь сводили их вместе. Ивашов готов был на все ради красавицы, поэтому всегда верил ей. Такой яркий и бурный роман продлился до самой смерти знаменитого актера.