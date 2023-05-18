Алены Водонаевой из «Дома-2» на самом деле никогда не существовало: вот что выяснилось

Алена Водонаева стала известной после появления на шоу «Дом-2». Оказалось, что с самого начала своей карьеры на телевидении она водила поклонников за нос. Все это время знаменитость представлялась всем под чужим именем.

На самом деле Алены Водонаевой прежде не существовало. По паспорту телеведущая всегда была Еленой. В социальных сетях она призналась поклонникам, что, наконец, сменила свое имя.

Звезда уточнила, что особенно сильно этого события ждали ее родители. Они только рады тому, что их дочь официально стала Аленой. Поддержали Водонаеву и поклонники. Многие из них отметили, что столкнулись с той же проблемой.

Оказалось, что раньше девочек отказывались регистрировать под именем Алена, ссылаясь на то, что его попросту не существует. На смену ему предлагали более привычный вариант — Елена. Постигла эта участь и экс-участницу скандальной телестройки. Водонаева подметила, что могла и раньше поменять свой паспорт, чтобы угодить близким, но ей было «лень» это делать.