Аленушку из сказки «Финист — Ясный сокол» не узнать: вот что ее преобразило

Светлана Орлова была украшением любого фильма, а ее утонченная красота и грация прекрасно вписывались в сказочные или исторические картины. Главным триумфом этой актрисы стала роль Аленушки в фэнтезийном мюзикле «Финист — Ясный сокол».

Эта работа подарила девушке счастливый билет в мир кинематографа, и с того момента за ней закрепилось амплуа героини из сказки. Однако артистка не переживала по поводу того, что стала заложницей одного образа. К тому же она была хорошо известна в модной индустрии и рекламировала советские товары за границей.

Однако всего в 32 года в ее жизни наступила черная полоса. Любимый супруг Светланы скончался, когда она была на седьмом месяце беременности. Переживания из-за потери мужа и прожитые годы сильно отразились на внешности актрисы. Черты ее лица стали менее утонченными, а во взгляде прослеживается грусть. Поэтому в женщине, рекламирующей шляпки, уже не узнать Аленушку из сказочного фильма.