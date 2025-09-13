Меню
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

13 сентября 2025 12:48
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

Почти всем актерам было далеко за 30.

Фильм «Москва слезам не верит» разбирают не только на цитаты, но и на скрытые от зрителей детали, чтобы лучше проникнуться героями. История трех провинциалок — Антонины, Людмилы и Катерины — которые в конце 50-х приезжают покорять Москву, до сих пор вызывает живой отклик.

В первой части фильма мы видим девушек, которые только закончили школу. То есть Антонине, Людмиле и Катерине около 17–18 лет. Молодость, дерзость и надежды — все на месте.

Дальше время делает скачок на двадцать лет: у Катерины уже взрослая дочь Александра (ей было около 20 лет), а сами героини перешагнули рубеж сорока.

  • Антонина успела построить простое, но счастливое семейное гнездо.
  • Людмила прожила бурный роман с хоккеистом Сергеем, но осталась ни с чем.
  • Катерина сделала карьеру, вырастила дочь и встретила любовь всей жизни.

Кстати, Гоше, по задумке автора, было около 40 лет — ровесник Катерины.

Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

Сколько лет было актрисам на самом деле?

Вот тут и кроется самый интересный диссонанс:

  • Вера Алентова (Катерина) — 38 лет.
  • Ирина Муравьева (Людмила) — 31 год.
  • Раиса Рязанова (Антонина) — 36 лет.

Иными словами, актрисы играли школьных выпускниц в возрасте «за тридцать», что, конечно, заметно при внимательном просмотре. Но смотрится все настолько увлекательно, что на это не обращаешь внимания.

Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

Мужские персонажи и их возраст

  • Гоша (Георгий Иванович) — около 40 лет. Герой должен был быть ровесником Катерины.
  • Николай, будущий муж Антонины, был чуть старше своей избранницы — примерно 23–24 года. Именно взрослость и спокойствие когда-то подкупило героиню.
  • Рудольф, отец дочери Катерины, тоже подан как мужчина старше и статуснее, можно предположить, что ему было около 25-30 лет.

Получается любопытная картина из-за системы машины времени: взрослым актерам приходилось играть молодые версии себя. И получилось довольно хорошо даже без компьютерной графики и тонны грима.

Ранее мы писали: Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
