Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»

Фильм «Москва слезам не верит» разбирают не только на цитаты, но и на скрытые от зрителей детали, чтобы лучше проникнуться героями. История трех провинциалок — Антонины, Людмилы и Катерины — которые в конце 50-х приезжают покорять Москву, до сих пор вызывает живой отклик.
В первой части фильма мы видим девушек, которые только закончили школу. То есть Антонине, Людмиле и Катерине около 17–18 лет. Молодость, дерзость и надежды — все на месте.
Дальше время делает скачок на двадцать лет: у Катерины уже взрослая дочь Александра (ей было около 20 лет), а сами героини перешагнули рубеж сорока.
- Антонина успела построить простое, но счастливое семейное гнездо.
- Людмила прожила бурный роман с хоккеистом Сергеем, но осталась ни с чем.
- Катерина сделала карьеру, вырастила дочь и встретила любовь всей жизни.
Кстати, Гоше, по задумке автора, было около 40 лет — ровесник Катерины.
Сколько лет было актрисам на самом деле?
Вот тут и кроется самый интересный диссонанс:
- Вера Алентова (Катерина) — 38 лет.
- Ирина Муравьева (Людмила) — 31 год.
- Раиса Рязанова (Антонина) — 36 лет.
Иными словами, актрисы играли школьных выпускниц в возрасте «за тридцать», что, конечно, заметно при внимательном просмотре. Но смотрится все настолько увлекательно, что на это не обращаешь внимания.
Мужские персонажи и их возраст
- Гоша (Георгий Иванович) — около 40 лет. Герой должен был быть ровесником Катерины.
- Николай, будущий муж Антонины, был чуть старше своей избранницы — примерно 23–24 года. Именно взрослость и спокойствие когда-то подкупило героиню.
- Рудольф, отец дочери Катерины, тоже подан как мужчина старше и статуснее, можно предположить, что ему было около 25-30 лет.
Получается любопытная картина из-за системы машины времени: взрослым актерам приходилось играть молодые версии себя. И получилось довольно хорошо даже без компьютерной графики и тонны грима.
Ранее мы писали: Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины?