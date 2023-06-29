Алентова постаралась забыть о последней «советской» роли: причины весомые

На сломе эпох творчество становится особенно острым и экспрессивным. Так, во время перестройки в кино появилось множество скандальных фильмов, от участия в которых актеры позднее открещивались.

В 1991 году вышел короткий сериал «Непредвиденные визиты», где в главной роли снялась Вера Алентова. Ее героиня Антонина Ивановна 40 лет работает секретарем председателя горисполкома. Все свое время она посвящает карьере, ведь ни мужа, ни детей у женщины нет. За долгие годы работы она пережила четырех председателей, и вот настало время пятого.

На выходе получилось смешение всех возможных жанров. Мелодрама о запретной любви начальника-коррупционера переплетена с детективным сюжетом, где замешан Хрущев. Также нашлось место и сатире об обаятельном чиновнике-алкоголике.

Неудивительно, почему Алентова постаралась забыть о своей последней роли в уходящем советском кино. Засветиться в перестроечной «солянке» да еще и в образе секретарши-неудачницы — сомнительное достижение для актрисы такого ранга, как Вера Валентиновна.