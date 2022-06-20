Алентова озвучила претензии: правда о карьере Меньшовой вышла наружу

Вера Алентова рассказала подробности воспитания Юлии Меньшовой. Как оказалось, артистка была очень требовательной матерью и не верила в успех наследницы.

По словам супруги Владимира Меньшова, она и ее муж не были в восторге от первых творческих опытов своей наследницы. Родители старались критиковать каждую попытку наследницы, так как были уверены, что их дочь может делать все лучше, эффектнее и красивее.

«Нам искренне не нравилось», — цитирует слова Алентовой портал «7 дней ».

Однако знаменитость признается, что со временем Меньшова смогла доказать им свою самостоятельность. Уже в 25 лет артистка начала вести собственный проект на телевидении, а позднее люди уже перестали спрашивать, чья именно Юлия дочь и помогает ли ей кто-то с карьерой. В итоге она довольно быстро заработала свое собственное имя и репутацию, поэтому уже 25 лет не сходит с российских экранов.