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Алентова озвучила претензии: правда о карьере Меньшовой вышла наружу

20 июня 2022 18:00
Алентова озвучила претензии: правда о карьере Меньшовой вышла наружу

Артистка не стала скрывать ошибки в своих отношениях с дочерью.

Вера Алентова рассказала подробности воспитания Юлии Меньшовой. Как оказалось, артистка была очень требовательной матерью и не верила в успех наследницы.

По словам супруги Владимира Меньшова, она и ее муж не были в восторге от первых творческих опытов своей наследницы. Родители старались критиковать каждую попытку наследницы, так как были уверены, что их дочь может делать все лучше, эффектнее и красивее.

«Нам искренне не нравилось», — цитирует слова Алентовой портал «7 дней».

Однако знаменитость признается, что со временем Меньшова смогла доказать им свою самостоятельность. Уже в 25 лет артистка начала вести собственный проект на телевидении, а позднее люди уже перестали спрашивать, чья именно Юлия дочь и помогает ли ей кто-то с карьерой. В итоге она довольно быстро заработала свое собственное имя и репутацию, поэтому уже 25 лет не сходит с российских экранов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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