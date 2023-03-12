Алентова осталась не у дел: советский зритель проголосовал рублем за иностранку

Успешность фильма в Советском Союзе определяли по числу зрителей его посмотревших. Считалось, что если картину увидело меньше 17 миллионов человек, то фильм провалился в прокате.

«Аргументы и факты » пишут, что одними из наиболее «просматриваемых» в Союзе фильмов были «Пираты XX века» (1980, 87,6 млн), «Москва слезам не верит» (1980, 84,4 млн) и «Бриллиантовая рука» (1969, 76,7 млн), но был один зарубежный фильм, собравший рекордные 91,4 миллиона зрителей за всего лишь один год проката.

Советские зрители были в восторге от мексиканской мелодрамы «Есения», рассказывающей о неземной любви между цыганкой и офицером. На родине фильм не возымел особого успеха, а вот в СССР имел эффект разорвавшейся бомбы. И благодаря стараниям советских поклонников картина стала одной из самых прибыльных из снятых не на английском языке.