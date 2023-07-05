Алена Яковлева в 53 года охмурила парня, который ей годился в сыновья: все закончилось печально

Алена Яковлева в непростой период своей жизни вспомнила народную мудрость о том, что клин клином вышибают. Чтобы скорее оправиться от развода, артистка закрутила роман, за который ее не осуждал только ленивый.

После 12 лет жизни с Кириллом Мозгалевским актриса столкнулась с предательством. Муж знаменитости уехал во Францию, где нашел себе новую возлюбленную. Узнав, что другая женщина скоро подарит ее супругу ребенка, Яковлева подала на развод.

Залечить душевные раны артистка решила, начав новые отношения. Знаменитость, которой тогда было 53 года, нашла себе мужчину, годившегося ей в сыновья. Возлюбленному звезды было всего 26 лет.

Разница в возрасте не мешала паре наслаждаться общением друг друга. Но когда речь зашла о будущем, то стало очевидно, что артистка и ее бойфренд преследуют разные цели. Молодой человек хотел семью, а для Яковлевой это был пройденный этап. Актрисе не оставалось ничего другого, кроме как попрощаться со своим избранником, пожелав ему счастья с кем-нибудь другим.