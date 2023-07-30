Александрова постоянно прячет лицо мужа: вы бы тоже так делали (фото)

Марина Александрова придерживается мнения о том, что счастье любит тишину. Актриса не хочет хвастаться в соцсетях своим мужем Андреем Болтенко. Раньше многие не понимали почему, но теперь все вопросы отпали.

В личном блоге звезда сериала «Открытый брак» неожиданно обнародовала совместную фотографию со своим возлюбленным. Супруги наслаждаются отпуском на морском побережье. Стоя на причале, они устроили мини-фотосессию.

На снимке хоть и с трудом, но можно разглядеть очертания Болтенко. И тогда становится ясно, почему артистка не показывает своего мужа, которому родила двоих детей. Режиссер — красавчик с подтянутым телом, рядом с котором не отказались бы оказаться многие женщины.

И тут поклонницы поняли, чем вызвана скрытность Александровой. Такого эффектного сердцееда действительно лучше прятать, а не то уведут.