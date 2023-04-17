Александрова показала повзрослевшую дочку: народ в ужасе (фото)

Наследница Марины Александровой и режиссера Андрея Болтенко Екатерина появилась на свет в сентябре 2015 года. Первое время артистка старательно скрывала свою дочь от глаз публики, однако не так давно начала показывать совместные фотографии.

Так, в одной из публикаций звезда экрана поделилась снимками, сделанными во время семейных каникул. В кадрах можно заметить не только Александрову и юную Катю, но и ее сына Андрея.

Подписчики не стали проходить мимо публикации, которая шокировала многих из них. В комментариях фанаты с удивлением отметили, как быстро выросла дочь артистки и как сильно она становится похожа на мать. По мнению пользователей Сети, в Кате нет совершенно ничего от внешности ее отца.