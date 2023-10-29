Александрова перестала скрывать внешность дочери и сына: вот на кого они похожи (фото)

Марина Александрова долго хранила интригу. Актриса прятала двоих детей от любопытных глаз, но, наконец, перестала испытывать терпение поклонников.

В семье звезды сериала «Открытый брак» и ее мужа Андрея Болтенко растут двое наследников. Этим летом сыну пары Андрею исполнилось 11 лет, а его младшей сестре Екатерине в сентябре стукнет восемь.

В социальных сетях брюнетки и прежде появлялись кадры с ее детьми, но на них было не разглядеть их лиц. Теперь же знаменитость показала подрастающее поколение во всей красе, опубликовав совместную с ними фотографию. Фанаты тут же обсудили внешность отпрысков Александровой, заметив, что им удалось выиграть в генетическую лотерею.